رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية غدا

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يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، المملكة العربية السعودية لعدة ساعات.

وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الاقليمية وجهود التهدئة".

وأضاف البيان أن المباحثات ستركز على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

وتأتي زيارة عبد المهدي في وقت يشهد توترات شديدة في منطقة الخليج عقب هجوم على منشأت نفطية سعودية الأسبوع الماضي، وأعلن الحوثيون المسؤولية عنه.

غير أن الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا والمانيا أعلنوا مسؤولية إيران عن الهجوم.

وهذه هى الزيارة الثانية لعبد المهدي للسعودية، وكانت الأولى في شهر أبريل الماضي، وتم خلالها التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد.