الولايات المتحدة ترحب بقرار الإفراج عن كنديين محتجزين في الصين

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بقرار السلطات الصينية الإفراج عن المواطنين الكنديين "مايكل سبافور" و"مايكل كوفريج" اللذين كانا محتجزين منذ أواخر 2018.



وقال بلينكن - في بيان للخارجية الأمريكية اليوم السبت - "تنضم حكومة الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي في الترحيب بقرار سلطات جمهورية الصين الشعبية الإفراج عن المواطنين الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريج بعد أكثر من عامين ونصف من الاحتجاز، يسعدنا عودتهما إلى وطنهما كندا".



وجاءت أنباء الإفراج عن سبافور وكوفريج عقب ساعات من مغادرة المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانتشو كندا، متوجهة إلى الصين، على إثر أمر أصدرته قاضية كندية بإطلاق سراحها، عقب التوصل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي"، بعد ما يقرب من 3 سنوات من احتجازها.