فرنسا تنعي قناصا قتل في مالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى سياسيون وجنود ورجال شرطة فرنسيون، اليوم السبت، جنديا فرنسيا قُتل في مالي.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان عن مقتل الجندي صباح أمس الجمعة في عملية لمكافحة الإرهاب في مالي.

وقال الجيش الفرنسي إن القناص قتل بالقرب من جوسي الواقعة على الحدود مع بوركينا فاسو.

وأضاف أن الجندي كان قد حصل على جوائز عدة لمهماته في منطقة الساحل.

وأوضح الجيش أن الجندي كان يستطلع منطقة عندما أصيب بجروح مميتة على يد قناص أطلق الجندي الفرنسي النار عليه وقتله.

وكان الجندي قد حصل على أرفع جائزة للرماة وضباط الصف من الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو.

وجدد ماكرون عزم فرنسا على مكافحة الإرهاب في تصريحات أمس الجمعة. لقي ما إجماليه 52 جنديا فرنسيا حتفهم في القتال ضد الميليشيات الإسلامية في منطقة الساحل منذ 2013.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، والتي تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا. وقد أقسم بعضها الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة.

وأعلنت فرنسا مؤخرا أنها ستعيد ترتيب تواجدها العسكري في منطقة الساحل وسوف تخفض عدد قواتها بواقع أكثر من ألفي جندي على المدى الطويل.

يشار إلى أن فرنسا، وهي القوة الاستعمارية السابقة، لديها 5100 جندي في المهمة الحالية التي تحمل اسم مهمة "بارخاني".