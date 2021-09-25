شكري يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم السبت نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك حسبما صرح به السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت.

جانب من لقاء الوزير شكري مع نظيره الجزائري. pic.twitter.com/wtjmay1eoZ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 25, 2021

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، توجه صباح الأحد الماضي، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضمنت زيارة الوزير شكري المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.