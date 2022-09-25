مقتل 24 شخصا في غرق قارب بنهر في بنجلادش

قال مسؤولون محليون في بنجلادش إن 24 شخصا على الأقل، من بينهم ثمانية أطفال، لقوا حتفهم، بعد غرق قارب في نهر شمالي البلاد اليوم الأحد.

وقال المسؤول الحكومي الإقليمي سليمان علي إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث 8 أطفال و12 امرأة و4 رجال بعد أن غرق قارب بالقرب من مدينة مديا غات بنهر كوروتويا في مقاطعة بانشاجاره، الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال العاصمة دكا.

وانقلب القارب الذي يعمل بمحرك، وكان على متنه أكثر من 50 راكبا، أثناء عودته من معبد هندوسي، حيث كان يحتشد مصلون بمناسبة ماهالايا الهندوسية التي تسبق مهرجانهم السنوي "دورجا بوجا".

وقال علي نقلا عن شهود عيان إن الكثير من الركاب نجحوا في السباحة إلى البر. لكنه لم يتمكن من إعطاء رقم عن عدد المفقودين.

وتتكرر الوفيات الناجمة عن غرق قوارب في بنجلادش التي بها العديد من الأنهار. ويلقي خبراء بالمسؤولية في ذلك على ضعف إجراءات السلامة، وعدم تنفيذ القواعد الخاصة بذلك بشكل صارم.