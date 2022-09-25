رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مركز تدريب في الصومال



أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف مركز تدريب عسكري جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو، والذي راح ضحيته عدد من المجندين بالجيش الصومالي وأسفر عن إصابة العشرات.



وأكد العسومي؛ في بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل مع الصومال في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار.



وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف العربي والدولي لدعم حكومة الصومال في حربها ضد الإرهاب لاقتلاعه من جذوره ومعالجة التحديات التي تقوض السلم والأمن الصوماليين والإقليميين.



وأعرب رئيس البرلمان العربي؛ عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الصومال ، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.