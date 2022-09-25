المستشار الألماني: لن نمد كييف بالدبابات لأنها خطوة خطيرة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن برلين لا تعتزم إمداد كييف بالدبابات كونها قد تمثل خطوة خطرة، تؤدي إلى المزيد من التصعيد في أوكرانيا. وأضاف أن ألمانيا تفعل الكثير لأوكرانيا وستواصل دعم نظام كييف، لكنها لن تتخذ أي خطوات أحادية دون موافقة حلفاء الناتو. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، إن ألمانيا لا تستعجل في إرسال دبابات "ليوبارد 2" الألمانية التي يعول عليها نظام كييف كثيرا. وقالت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية، إن الدول الغربية توصلت إلى اتفاق غير معلن بعدم إمداد كييف بالدبابات، وهذا ما يفسر أن ألمانيا لا تريد اتهامها بالتصعيد في أوكرانيا.