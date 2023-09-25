سيميوني: هذا سر الفوز على ريال مدريد

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعد الفوز على ريال مدريد (3-1)، أن "أعظم شيء هو الروح التي تمتع بها الفريق"، معتبرًا أنه قدم "مباراة رائعة على المستويين الدفاعي والهجومي".

وفي مؤتمر صحفي، قال سيميوني: "لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية، في الشوط الأول نافسنا بقوة، وكنا نعلم أنه يمكننا إلحاق الضرر بالخصم من الجانبين، وحاولنا في ذلك".

وتابع: "أعظم شيء اليوم هو الروح التي كان يتمتع بها الفريق. نحن فريق صعب أمام المنافسين. عندما نكون معا في كل الأماكن، نصبح أقوى".

وقال سيميوني "كنا بحاجة إلى لعب مباراة رائعة، لقد كنا قادمين من المواجهة التي خسرناها في فالنسيا، والتي قلت بالفعل إنني لست قلقا بشأنها، لأنني أعرف اللاعبين، وكنت أعلم أننا قادمون من فترة التوقف الدولي ونعاني من إجهاد، وأن ذلك يمكن أن يحدث".

وواصل: "لقد لعبنا مباراة رائعة أمام لاتسيو في روما (1-1) بدوري الأبطال، وكان من الممكن أن نفوز بها، واليوم قدمنا المباراة التي يحتاج الجمهور إلى رؤيتها. يحتاج الناس إلى رؤية تلك الروح والمنافسة والفريق صاحب الطابع الهجومي".

وأكد: "يسعدني أن يذهب الأطفال غدا إلى المدرسة وهم يرتدون قميص أتلتيكو مدريد. وهذا يجعلني سعيدا للغاية".

وحول ألفارو موراتا، الذي وقع على اثنين من الأهداف الثلاثة للفريق، قال سيميوني: "لعب مباراة غير عادية، بعيدا عن هدفيه، من حيث مشاركته وعمله. نحن بحاجة إلى موراتا هذا. نعلم أنه يستطيع فعل ذلك، ونعلم أن لديه أدواته للوصول إلى الأرقام التي يسعى إليها والتي نحتاجها".

وأضاف: "آمل أن يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى، لأنه مهاجم مهم لكل من المنتخب الإسباني وأتلتيكو مدريد".

وعاد أتلتيكو إلى درب الانتصارات بعد السقوط في الجولة السابقة أمام فالنسيا، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الخامس، مع تبقي مباراة مؤجلة.

وتذوق الملكي طعم الخسارة للمرة الأولى في الموسم بعد سلسلة انتصارات امتدت 5 جولات بالليجا، ليستقر في المركز الثالث بإجمالي 15 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر وجيرونا الوصيف.