كشف مصطفى السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن هناك بعض الأشخاص قد اعتادوا على تخزين الأرز في بداية الموسم، إلى جانب عدم رغبة في البيع، والفلاح لا يريد البيع، منوها أن هناك 80 % من الأرز من نوع سوبر 300، سيتم حصاده في أكتوبر، كل هذه الأمور ساهمت في ارتفاع أسعاره.

ولفت إلى أن الحصاد المعتاد للأرز يكون خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 1 أكتوبر، أما حصاد النوع الجديد من الأرز سيكون بداية من 10 أكتوبر، مشددا على أن بعض المواطنين والفلاحين اعتقدوا بأن الأرز انتهى لذلك اتجهوا للتخزين.

وأفاد بأن مصر تنتج 8 ملايين طن من الأرز؛ وتم استهلاك 3.5 ملايين طن، فضلا عن وجود 700 ألف طن فائض عن الاستهلاك؛ مشيرا إلى أن ما تم حصاده من الأرز حتى الآن أقل من 20 %، ومن خزن الأرز بالوقت الحالي سيتعرض للخسارة لأنه لن يتمكن من البيع بنفس السعر.

وعقب: «كل من يشتري هذا العام بالسعر المرتفع لن يتمكن من البيع؛ العام الماضي طبقنا السعر الاسترشادي حدث ارتفاع كبير في الأسواق».

وأوضح أن عمليات لتهريب الأرز في الموانئ والحدود؛ من أجل تصديره إلى الخارج، مضيفا أن الدولة أوقفت تصدير الأرز للحفاظ على المستهلك المحلي.

وذكر أن سعر الأرز سوف يتراجع خلال 10 أيام على الأكثر، مؤكدا أنه يجب وصول سعر كيلو الأرز سواء رفيع الحبة أو سميك الحبة إلى أقل من 20 جنيها.