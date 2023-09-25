تراجع صادرات الديزل الروسية قبل تطبيق حظر التصدير

تراجعت صادرات روسيا اليومية من الديزل (السولار) بنسبة 28% خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي وقبل بدء تطبيق قرار الحكومة حظر تصدير الوقود لوقف ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن شركات النفط الروسية صدرت في المتوسط حوالي 7ر65 ألف طن ديزل يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي عبر الموانئ وخطوط السكك الحديدية، مقابل حولي 8ر91 ألف طن يوميا خلال الشهر الماضي.

يذكر أن روسيا وهي أكبر مصدر لوقود الديزل عبر ناقلات النفط في العالم، صدمت الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي بعد فرض حظر مؤقت على تصدير الديزل بسبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية. وبدأ تطبيق الحظر اعتبارا من يوم 21 سبتمبر الحالي، دون تحديد موعد لنهايته.

ويتزامن تراجع صادرات الديزل قبل بدء حظر التصدير الذي يتزامن مع بدء أعمال الصيانة الموسمية لمصافي التكرير الروسية والتي تصل ذروتها في منتصف أكتوبر المقبل.

وانكمش إنتاج الوقود في روسيا إلى حوالي 230 ألف طن يوميا في أول 10 أيام من الشهر الحالي وهو أقل مستوى للإنتاج منذ مايو الماضي.

ساهم إعادة توجيه بعض شحنات الديزل إلى السوق المحلية في تراجع الصادرات. وفي حين يظل أغلب إنتاج الديزل في روسيا في السوق المحلية، زادت مصافي التكرير توريداتها للعملاء المحليين بنسبة 2% تقريبا إلى حوالي 157 ألف طن يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي.

ويهدد ارتفاع أسعار الديزل موسم الحصاد في روسيا، وزيادة معدل التضخم، وهو ما دفع الحكومة للانتقال من التوصية بوقف التصدير إلى فرض حظر قانوني على التصدير.