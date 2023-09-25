طيران كندا تختار بوينج 787 دريملاينر لتحل محل طائرتها القديمة

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، اليوم الاثنين، أن شركة الطيران الكندية "إير كندا" قدمت طلبا لشراء 18 طائرة عريضة البدن من طراز 787-10 مع خيار شراء 12 طائرة إضافية.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات الجديدة في الربع الأخير من عام 2025، على أن يتم تسليم آخر دفعة في الربع الأول من عام 2027.

وتمتلك طيران كندا حاليا أسطولا يتكون من 38 طائرة من طراز دريملاينر، من بينها ثماني طائرات 8-787 و30 طائرة 9-787 ومن المقرر أن تحل الطائرات الجديدة محل الطائرات عريضة البدن الأقدم والأقل كفاءة.

ووفقا لبوينج، تقلل الطائرات الجديدة في استهلاك الوقود وتحسن الكفاءة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بطائرات الجيل السابق.

وفي بيان، قالت طيران كندا إن الطائرات دريملاينر توفر راحة استثنائية للركاب من خلال تحسين الضغط داخل الطائرة والتحكم في الرطوبة، ولديها أكبر نوافذ قابلة للتعتيم من أي طائرات تجارية أخرى.