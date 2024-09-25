الاستخبارات الأمريكية تحذر ترامب من تهديدات بالقتل من جانب إيران

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قالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الثلاثاء إنه تلقى إحاطة من الاستخبارات الأمريكية بشأن تهديدات بالقتل من إيران.

وقال المتحدث باسمه، ستيفن تشيونج، إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أبلغ ترامب بشأن "تهديدات حقيقية ومحددة من إيران لاغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

وأضاف تشيونج: "حدد مسؤولو الاستخبارات أن هذه الهجمات المستمرة والمنسقة قد تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية".

وأشار إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون يعملون على ضمان حماية ترامب وأن تكون انتخابات الرئاسة في 5 نوفمبر خالية من التدخل.

كما أكد تشيونج أن إيران "مرعوبة من قوة وعزم" ترامب.

وفي أغسطس، نسبت وكالات الاستخبارات الأمريكية لإيران المسؤولية عن اختراق حملة ترامب. وأفادت الوكالات بأن إيران عرضت على حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن معلومات مسروقة من ترامب.

وكان من المقرر أن يواجه بايدن ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، لكنه انسحب من السباق لولاية ثانية بعدما تعرضت قدراته العقلية وسنه المتقدم للتدقيق المتزايد. وستقود نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بدلا منه تذكرة الحزب الديمقراطي.