 مدعي عام ألماني يأمر بتفتيش العديد من الممتلكات في ألمانيا وإيطاليا بشأن جرائم إلكترونية - بوابة الشروق
الأربعاء 25 سبتمبر 2024 4:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مدعي عام ألماني يأمر بتفتيش العديد من الممتلكات في ألمانيا وإيطاليا بشأن جرائم إلكترونية

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
لايبتسيج (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 3:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 3:48 م

أمر مكتب المدعي العام في لايبتسيج، بتفتيش العديد من الممتلكات في ألمانيا وإيطاليا، في إطار التحقيق بشأن ارتكاب جرائم إلكترونية.

وقال مكتب المدعي العام والشرطة في لايبتسيج، اليوم الأربعاء، إنه تمت مصادرة أصول تقدر بمبلغ من ستة أرقام خلال عمليات التفتيش، تشمل نقود ومجوهرات وماس.

وبالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة العديد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والعديد من أجهزة تخزين البيانات، خلال عمليات المداهمة التي جرت أمس الثلاثاء.

ويستهدف التحقيق الدولي العديد من المشتبه بهم بتهمة الاحتيال التجاري والتشكيلات العصابية، بالتزامن مع التزييف التجاري للبيانات المتعلقة بالأدلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك