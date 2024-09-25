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سجل ماتيوس نونيز هدفه الأول مع مانشستر سيتي في مباراته رقم 34 ليفوز صاحب الأرض 2-1 على واتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية ليبلغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد خمس دقائق من البداية وأضاف البرتغالي نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 38 ليفرض فريق المدرب بيب جوارديولا سيطرته في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وعانى واتفورد من بعض الهزائم المروعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في المواسم الأخيرة لكنه رفض الاستسلام وقلّص توم إينس الفارق في الدقيقة 86 بتسديدة قوية.

ورغم الضغط المتأخر من جانب واتفورد نجح مانشستر سيتي، الفائز باللقب ثماني مرات، في حسم المباراة لصالحه.

وحجز تشلسي مكانه في الدور الرابع بفوزه الساحق 5-صفر على بارو متصدر الدرجة الرابعة (فعلياً) في ستامفورد بريدج وسجل كريستوفر نكونكو ثلاثية من الأهداف لفريق المدرب إنزو ماريسكا (8 و15 و75) وتكفل بيدرو نيتو بهدف (48) فيما منح فارمان هدفاً للفائز بالخطأ في مرمى فريقه (28).

وانتصر أستون فيلا على ويكومب واندرز من الدرجة الثالثة (فعلياً) 2-1 واحتاج ليستر سيتي لركلات الترجيح لحسم تأهله على حساب والسال من الدرجة الرابعة (فعلياً) 3-0 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل دون أهداف.