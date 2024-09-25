حادث تصادم سيارتين يؤدي بحياة شخص ويتسبب في إصابة 7 آخرين بأكتوبر

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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 7 آخريون بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي أعلى الطريق الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري، ووجود حالة وفاة ومصابين بالطريق المشار إليه

زوعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي؛ مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.