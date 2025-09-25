تفاصيل وفاة لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال بطولة الجمهورية

شهدت بطولة الجمهورية لتنس الطاولة البارالمبية مأساة إنسانية، بعدما توفي اللاعب سمير الطنطاوي، نجم نادي العزيمة لذوي الهمم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في منافسات البطولة المقامة بصالة المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.

وقالت فايزة محمود، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "لقد كانت لحظة مؤلمة للغاية، سمير الطنطاوي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة، وتوفي عند وصوله إلى المستشفى. وقع الحادث بشكل صادم لنا جميعًا."

وكشفت فايزة عن معاناة اللاعبين من ظروف غير ملائمة داخل الصالة، مؤكدة وجود مشاكل كبيرة في التجهيزات، أبرزها انقطاع التكييف بشكل متكرر، ما تسبب في إصابة عدد من اللاعبين بحالات إغماء استدعت تدخلًا طبيًا سريعًا، إلا أن الاستجابة لم تكن كافية لإنقاذ حالة الطنطاوي.

وأضافت: "الصالة لم تكن مؤهلة بالشكل المناسب لاستضافة بطولة بهذا الحجم. انقطاع التكييف كان المشكلة الأكبر وأثر بشكل مباشر على صحة اللاعبين."

كما أشارت فايزة إلى واقعة مؤسفة أعقبت وفاة اللاعب، حيث اتهمت المدير التنفيذي للصالة بالتعامل بشكل غير لائق مع الوفود المشاركة، قائلة: "واجهنا هجومًا غير مبرر من المدير التنفيذي الذي وجه إلينا ألفاظًا مسيئة، رغم أننا كنا في حالة حزن وصدمة كبيرة."

وفي ختام حديثها، شددت لاعبة المنتخب على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادث، واتخاذ إجراءات جادة لضمان توفير بيئة رياضية آمنة للاعبين في البطولات المقبلة، مؤكدة أن ما حدث يعد ناقوس خطر يستدعي التدخل الفوري من الجهات المعنية.