صحة غزة تجدد تحذيرها من توقف خدمات بنوك الدم في المستشفيات بالكامل

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من أن خدمات بنوك الدم في المستشفيات «مهددة بالتوقف الكامل»؛ نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن «العجز الشديد في أصناف المستهلكات بالمختبرات يزيد الأزمة تعقيدًا، إلى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته.

ونوهت أنه «لا يمكن استقبال أو نقل أي من وحدات الدم ومكوناته دون توفر المستهلكات المخبرية».

وأشارت إلى أن «الأزمة تعوق تغطية الاحتياج الطارئ للأقسام الحيوية وإجراء الفحوصات المخبرية مع تزايد أعداد الجرحى».

واستشهد، منذ فجر اليوم الخميس، 24 فلسطينيًا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، نقل 7 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و13 إلى مستشفى الأقصى، و2 إلى مستشفى العودة، و2 إلى مستشفى المعمداني.

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,419، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,160 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.