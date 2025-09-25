أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد أحد أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنه على مدار عشر سنوات منذ انطلاقه استفاد منه أكثر من 7.7 مليون أسرة، فيما تخارجت منه نحو 3 ملايين أسرة بعد تحسن ظروفها المعيشية، ليستمر البرنامج في دعم 4.7 مليون أسرة حتى الآن.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لسوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين القاهرة ونيودلهي في مجالات التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة، مع إمكانية فتح أسواق جديدة للمنتجات الحرفية المصرية داخل السوق الهندي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة نظمت هذا العام أكثر من 36 معرضًا “لديارنا” للترويج للمنتجات اليدوية والحرف التراثية، ويجري العمل على إنشاء معرض دائم بالتعاون مع وزارة الزراعة ليكون مركزًا متكاملًا يحتضن أبرز المنتجات المصرية الأصيلة.

ومن جانبه، أشاد السفير الهندي بعمق العلاقات المصرية الهندية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الثنائية، وفتح آفاق تعاون جديدة خاصة في مجالات استغلال الخامات البيئية المتاحة والحرف التراثية، بما يدعم التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة.