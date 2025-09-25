محافظ أسوان يتابع الانتهاء من تركيب الفواصل الدائمة وتخطيط محور وكوبري بديل خزان أسوان

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الانتهاء من أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبري بديل خزان أسوان، إذ تم تركيب 5 فواصل في كل اتجاه، كما تم إزالة الحواجز الخرسانية.

ويأتي ذلك في ظل تميز المحور بوجود أكبر فتحة ملاحية في مصر بطول 182 مترًا، موضحًا أن هذه الأعمال تنعكس بشكل إيجابي على تيسير الحركة المرورية وانتظامها لكل المترددين على الكوبري، فضلًا عن تحقيق الأمان الكامل والانسيابية المطلوبة.

من جانبه، أوضح المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تم تركيب الفواصل الدائمة والتي تضمنت 3 فواصل صغيرة، وفاصلين كبيرين بكامل عرض الكوبري، إذ يبلغ طول كل منها 36.3 مترًا وعرض 85 سم، كما تم الانتهاء من تخطيط المحور أيضًا.

ولفت "كرومر"، إلى أن الفواصل الدائمة من نوعية "modular"، وتم تصنيعها واستيرادها وفقًا لأعلى المواصفات، مع الالتزام الكامل بـ معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بالتكامل مع توعية العاملين بدقة تنفيذ الفواصل، نظرًا لأهمية تنفيذها في أكبر باكية ملاحية على مستوى الجمهورية، والتي تم إنشاؤها بطريقة العربات المتحركة.

كما أكد أنه تم تدريب العاملين على أسلوب الصيانة الدورية لهذا المحور الحيوي، لضمان استدامة كفاءته التشغيلية مستقبلًا.