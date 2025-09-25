جوتيريش يشيد بتطورات إيجابية في مواجهة أزمة المناخ

سلط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الأربعاء، الضوء على تطورات إيجابية في مواجهة أزمة المناخ، خصوصا في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وقال جوتيريش خلال اجتماع عُقد على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن عند فجر عصر جديد للطاقة، ويجب أن نغتنم هذه اللحظة من الفرص".

وأشار إلى أن الصين والهند، وهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم، تمكنتا من تحقيق بعض أهدافهما الذاتية في مجال الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد.

وأضاف أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة العام الماضي بلغت ضعف الاستثمارات الموجهة إلى النفط والغاز والفحم، رغم الدعم الضخم المخصص للوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى تشويه الأسواق.

ويهدف اجتماع نيويورك إلى التحضير لمؤتمر المناخ العالمي "كوب 30" المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر، حيث يُنتظر من الدول تقديم خطط عمل مناخية محدَّثة بحلول نهاية الشهر.

وحذر جوتيريش من أن الخطط الوطنية الحالية لن تخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلا بنسبة 6ر2% فقط بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة الـ43% التي تؤكد الأمم المتحدة أنها ضرورية.

وقال: "نحن بحاجة الآن إلى خطط جديدة لعام 2035 تذهب أبعد بكثير وبوتيرة أسرع، لتحقيق تخفيضات جذرية في الانبعاثات بما يتماشى مع هدف 5ر1 درجة مئوية، تغطي جميع الانبعاثات والقطاعات، وتسرع التحول العادل في مجال الطاقة على مستوى العالم".