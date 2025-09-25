 أرني سلوت: ليفربول دفع الراتب المتبقي من عقد جوتا لعائلته - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 10:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أرني سلوت: ليفربول دفع الراتب المتبقي من عقد جوتا لعائلته

علي صبري علي
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:39 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:39 م

كشف أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، أن إدارة النادي قررت دفع الراتب المتبقي من عقد اللاعب الراحل ديوغو جوتا لعائلته، تقديرًا لما قدمه للنادي وتكريمًا لذكراه.

وقال أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في تصريحات لشبكة TNT: "غالبًا ما يتعرض ملاك الأندية للانتقادات مثلهم مثل المدربين، لكن ما فعله ملاك ليفربول تجاه عائلة جوتا يستحق الإشادة".

وأضاف: "لقد تكفلوا بدفع الراتب المتبقي من عقده لزوجته وأطفاله، وهذا أمر نادر في كرة القدم ويستحق الامتنان، قد يرى البعض أن هذا التصرف طبيعي، لكنه في واقع الأمر غير معتاد في عالم اللعبة".

وكانت صحيفة ريكورد البرتغالية قد كشفت في وقت سابق أن نادي ليفربول قرر دفع الراتب الكامل لعامين متبقيين من عقد اللاعب البرتغالي الراحل.

يُذكر أن ديوغو جوتا قد توفي عن عمر ناهز 28 عامًا، وذلك بعد أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أقيم مع نهاية الموسم الماضي، وقبل أيام من انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انضم إلى ليفربول في صيف 2020 قادمًا من ولفرهامبتون، وشارك في 49 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها 14 هدفًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك