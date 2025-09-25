 يونايتد وليفربول يراقبان جليسون بريمير بصفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 10:29 ص القاهرة
يونايتد وليفربول يراقبان جليسون بريمير بصفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو

 كريم صلاح
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 10:14 ص

 ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين يبدون اهتماماً بضم مدافع يوفنتوس البرازيلي جليسون بريمير، وسط حديث عن استعداد أحدهما لتقديم عرض “مذهل” قد تصل قيمته إلى 80 مليون يورو.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن الناديين يتابعان عن كثب وضع بريمير (28 عاماً) مع يوفنتوس، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي الإيطالي بلاعبه ويعتبره عنصراً أساسياً في تشكيلته، لكنه قد يضطر لقبول عرض ضخم تتراوح قيمته بين 70 و80 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي وبايرن ميونخ يراقبان بدورهما المدافع البرازيلي، غير أن ارتباطه بعقد يمتد لأربع سنوات مع “السيدة العجوز” قد يجعل أي صفقة انتقال معقدة.

ويأتي هذا الاهتمام بعد عودة جليسون بريمير من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن الموسم الماضي بالكامل، حيث شارك في ثلاث مباريات من أصل أربع لليوفي في الدوري الإيطالي هذا الموسم.


