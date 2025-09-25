ورش فنية وعروض دولية في الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بالقاهرة

تتابعت فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذي تنظمه مؤسسة أولادنا برئاسة سهير عبد القادر، تحت شعار «لونها بالفرحة»، والذي يهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال تسليط الضوء على مواهبهم الفنية والإبداعية عبر عروض فنية وثقافية متنوعة تعكس قدراتهم الاستثنائية، وتساهم في نشر الوعي بأهمية دعمهم وتمكينهم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فعلى المسرح الصغير، أقيمت ندوة ثقافية بعنوان «التكنولوجيا هي الحل»، استعرضت دور الأدوات الحديثة والمتطورة في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة في عدة مجالات، منها تعزيز التعليم عن بُعد وحماية التراث الثقافي، كما تناولت مخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا مثل فقدان الخصوصية، وانتهت بالتأكيد على أن الحل يكمن في تحقيق التوازن والتوعية لا في الرفض.

واحتضنت قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ورشة «النول» تحت إشراف آيات أحمد ومنال، بمشاركة مجموعة من أولادنا ووفد من مدرسة حدائق المعادي القومية، حيث تعلّم المشاركون كيفية استخدام النول في صناعة الحقائب والكوفيات والسجاد.

وفي أجواء مبهجة، أقيمت ورشة للتلوين تحت إشراف إيمان عزام، شارك فيها عدد من أولادنا في تلوين لوحة للفنان الكبير خالد سرور، وقد أبدع الأطفال في استخدام الألوان وأظهروا حماسًا وسعادة كبيرة طوال الورشة.

كما امتدت الفعاليات إلى مستشفى سرطان الأطفال، التي استضافت مجموعة من العروض الفنية لفرق دولية، منها: ماريا بولي (قبرص)، استوديو فلكلور (مقدونيا)، أبناء الكونغو، عزيمتنا (الأردن)، بالإعاقة نبدع (سلطنة عمان)، بانين (الكاميرون).

وشهدت ساحة مركز الهناجر للفنون تابلوهات استعراضية تفاعل معها جمهور غفير، ونالت إعجاب واستحسان الحاضرين، قدمتها فرق: فليكسي فيوجن (بولندا)، تومباس (كينيا)، استوديو فلكلور (كولومبيا)، بانتو (أوغندا)، هنساني (سريلانكا)، كنعان (فلسطين)، جمعية الفاروق (السودان).