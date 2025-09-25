أمريكا:شرطية خارج الخدمة تطلق النار وتصيب شخصا داخل محطة قطارات مزدحمة في نيويورك

قالت الشرطة الأمريكية إن شرطية خارج الخدمة أطلقت النار على شخص وأصابته بعدما حاول على ما يبدو سرقتها وزوجها داخل محطة بنسلفانيا، المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بين المدن في نيويورك وأكثر محطات الولايات المتحدة ازدحاما.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجال الشرطة استجابوا لاتصال طارئ على الرقم 911 عند الساعة 7 مساء أمس الأربعاء، يفيد بتعرض شخص يبلغ من العمر 32 عاما لإطلاق نار داخل القسم من مجمع المحطة في وسط مانهاتن، الذي يضم محطة بن.

وأفادت الشرطة بأنه تم نقل الشخص إلى المستشفى وظل في حالة مستقرة اليوم الخميس.

وكانت المرأة وزوجها، وهو أيضا رجل شرطة، ينتظران القطار بملابس مدنية عند وقوع إطلاق النار. ولم يصبهما أي أذى، كما لم يتم الكشف عن هويتهما.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى في حادث إطلاق النار، الذي ما زال قيد التحقيق.