التايمز: أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تؤيد تعليق عضوية إسرائيل

أفادت صحيفة «تايمز» البريطانية، بأن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تؤيد تعليق عضوية إسرائيل في البطولات الكروية، في ظل تصاعد الدعوات الحقوقية والدولية المطالِبة بخطوة مماثلة لتلك التي اتُّخذت بحق روسيا بعد حربها مع أوكرانيا.

وقالت مصادر للصحيفة، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» سيحسم قراره بشأن تعليق عضوية إسرائيل، الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن تأييد تعليق عضوية إسرائيل جاء بعد أن خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أن تل أبيب ترتكب إبادة جماعية بغزة.

وأمس الأربعاء، دعا خبراء بالأمم المتحدة، الاتحادين الدولي «الفيفا» والأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، إلى تعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي في المسابقات الدولية، في ظل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة الفلسطيني.

وشدد الخبراء على ضرورة تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي.

وأشاروا إلى أن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، ذكّر كل دولة بواجبها القانوني في التصدي للإبادة الجماعية.

وقال الخبراء في البيان: «يجب على الرياضة أن ترفض فكرة أن الأمور تسير كالمعتاد. ويجب على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما عندما تُستخدم منصاتها لتطبيع الظلم».

وأوضح الخبراء أن هذه الدعوة «تستهدف دولة إسرائيل وليس اللاعبين الأفراد». كما حثوا الفيفا على «التوقف عن إضفاء الشرعية على الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة».