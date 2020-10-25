يقيم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد، عرض سجادة حمراء للفيلم الفلسطيني "200 متر" إخراج أمين نايفة، والذي فاز بجائزة الجمهور في قسم أيام فينيسيا السينمائية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

يحكي «200 متر» قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين، يفصل بينهما جدار الفصل. رغم أن المسافة بين القريتين لا تزيد على 200 متر، يفرض وجود الجدار تحدياً على الزوجين حين يدخل ابنهما إلى المستشفى ويُمنع مصطفى من الوصول إليه، لحظتها تتحول رحلة الـ200 متر إلى أوديسا مُرعبة.

الفيلم بطولة، علي سليمان، ولنا زريق، وسامية البكري، وغسّان عبّاس، ونبيل الراعي، ومعتز ملحيس، وغسان الاشقر.

إلى جانب "200 متر" تعرض شاشة المهارجان اليوم، عدد من ألإلام الأقسام المختلفة منها، "واحة" لإيفان إيكيتش و"زهر الربيع" لسوزان ليندون و"بداية" لديا كولمبيجاشفيلي و"أيام أكلة لحوم البشر" لتيبوهو إدكينز.