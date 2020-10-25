ثمن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، جهود الدولة فى التعامل مع وباء كورونا بكل احترافية وجدية حتي من قبل ظهور أول حالة لمريض كورونا في مصر، مشيدًا بتوافر البنية التحتية والكوادر الطبية البشرية التي مثلت العمود الفقري للتعامل مع هذه الأزمة.

وأوضح خلال ندوة "التعايش مع فيروس كورونا المستجد" بجامعة عين شمس، أن هناك بعض الخطوات التي قامت بها الدولة بمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا كوباء ومنها استدعاء الجالية المصرية من ووهان بالصين وعزلها للحد من انتشار المرض وتجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل على أفضل طراز لاستقبال الحالات، وأيضاً توفير التمويل اللازم لدعم مستشفيات الصدر في مصر.

وقال إنه يحسب لجامعة عين شمس جهودها الداعمة للدولة في التصدي لجائحة كورونا من خلال مستشفياتها الجامعية كمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي وتحويل مستشفى العبور لمستشفى عزل بالإضافة إلى تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل وإقامة المستشفى الميدانى.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي والرئيس السابق للجمعية العالمية للطب النفسي، إن الخوف الذي نعيشه الآن هو خوف نفسي بالمقام الأول لأن هذا النوع من الفيروس غير مسبوق في العالم ولا يوجد له علاج حتي الآن.

وأضاف أنه يوجد بعض النصائح التي يمكن ان تفيد في هذه المرحلة تتمثل في الابتعاد عن التوتر والقلق الزائد والعزلة وما تسببه من مشاكل عائلية ونفسية وعدم متابعه اخبار الكورونا بشكل مرضي والابتسامة بوصفها وقاية من المرض، والبعد عن المعلومات الخاطئة التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعى والتي تقدم معلومات محبطة وتسبب حالة من الهلع لدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والأكل المفيد والبعد عن الحلويات والوجبات السريعة والإكثار من تناول الفواكة والأطعمة المفيدة.

فيما عبر الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، عضو لجنة الفيروسات التنفسية العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، إنه من الواجب علينا جميعا التعايش مع فيروس كورونا والذي يمكن أن يستمر على الأقل لمدة فى المستقبل حتى يتم تجربة اللقاحات التي يتم إنتاجها حالياً.

وأضاف حتى الآن نحن في الموجة الأولى للفيروس ولم ندخل في الموجة الثانية كبعض الدول الأخرى ويجب التنبيه بضرورة غسيل اليدين دائما وعدم لمس الفم والعينين وضرورة الحذر والحرص والتعامل بجدية مع المرض.

وأشارت الدكتورة وجيدة أنور الأستاذ بكلية الطب، عضو لجنة الفيروسات التنفسية العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، إلى أن تخصص الصحة العامة هام جدا في الوقاية من الأمراض لأن الوقاية دائما خير من العلاج وهناك بعض الخطوات لتقوية جهاز المناعة منها النوم المبكر والأكل الصحي بالإضافة للسعادة والبعد عن الاكتئاب، ممارسة بعض الرياضات الخفيفة وأخد الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، أهمية التعايش مع فيروس كوفيد ١٩ في ظل الظروف العالمية المحيطة بنا، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية التي تعاملت مع الوضع بحرفية شديدة وقدمت مستشفيات عزل على أعلى مستوى وقامت بتوفير كافة الأدوية والعقاقير الطبية التي احتاج إليها القطاع الصحي في الفترة الماضية.

وقال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مصر من الدول التي اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة أدت إلى استمرار العملية التعليمية وتحويل الدراسة لصورة رقمية.

وأكد على ضرورة الالتزام التام بالمعايير الصحية والإجراءات الاحترازية والتوعية في جميع الكليات بضرورة التباعد الإجتماعي والالتزام بارتداء الماسك الواقي، موضحًا أم نظام الإقامة في المدن الجامعية بشكل فردي لضمان عدم تعرض الطلاب لأي عدوى.

ولفت الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى التأثير الاقتصادي للإغلاق الشامل على الدولة وعلى الأفراد والذي يمكن تفاديه من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تحافظ على صحة الآخرين.