قال الإعلامي أحمد موسى، إن «مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويًا؛ وسعر الكرتونة وصل إلى 60 جنيهًا في الأسواق».

وأضاف موسى، خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر ليس لديها أزمة فاكهة بل تقوم بتصدير الفواكه، مشيرًا إلى أن وزارة التموين دشنت مبادرة للمحال التجارية والمجمعات لتزويدها بالبيض؛ ما سيجعل سعر الكرتونة يصل إلى 49 جنيهًا في الأسواق.

وتابع أن الوزارة ضخت في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، 300 ألف بيضة في المجمعات.

ولفت إلى أن الدولة تنفق المليارات من أجل تحلية مياه البحرين (الأحمر والمتوسط)؛ وهو أمر موجود في المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الدولة تستهدف توفير البدائل حتى عام 2050 و2060.

وأوضح أن إعادة استخدام المياه يتم عبر تدويرها 4 مرات حتى نستخدمها في الزراعة وفي التنمية البشرية والصناعية والزراعية، مستشهدًا بما تقوم به الدولة في هذا الصدد في مشروع الدلتا الجديدة.

https://www.youtube.com/watch?v=542FZEqFyGU