محافظة الإسكندرية يقود حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، حملة لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش بنطاق حي شرق، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين والمقصرين فوراً.

وكلف الشريف رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية بشن حملات مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى أنحاء الإسكندرية، وعرض تقرير يومياً بما تم بالحملات، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين ومحاسبة المقصرين عن ذلك فوراً.

وأوضح أن المحافظة تعمل على إقامة العديد من المشروعات لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية، وعلى رأسها "مشروع الهوية البصرية"، وحذر من تواجد مثل تلك الإعلانات المخالفة التي تسيء للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية.