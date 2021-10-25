مجموعة MBC تكشف تفاصيل حفلات صوت السينما بقصر عابدين

اعلنت مجموعة مجموعة "MBC"، بالتعاون مع شركة "RMC"، تفاصيل حفلات "صوت السينما" التي ستنطلق من داخل قصر عابدين التاريخي يومي الجمعة والسبت 29، 30 أكتوبر الحالي، بمُشاركة النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي.

وعبر الفنان مدحت صالح، عن سعادته الكبيرة بأن يكون له دور في هذا الحدث الفني الكبير، وقال إن السينما المصرية شكلت وجدان الأمة العربية عبر تاريخها الطويل، وكل الأجيال عاشت لحظات من البهجة والسعادة مع الأغاني الخالدة التي عشقناها جميعاً واستمتعنا بها، وارتبط كل منا بذكريات خاصة تجاه الكثير منها، موضحًا أن هذه الأغاني لو لم تكن صادقة لما عاشت بيننا كل هذه السنوات، وأنه يتوقع أن يتجاوب الجمهور مع هذه الحفلات بصورة كبيرة.

ومن جانبها، قالت الفنانة ريهام عبد الحكيم إنها شعرت بمسؤلية كبيرة عند ترشيحها للمُشاركة في هذه الحفلات؛ لأن السينما المصرية جزء أصيل في تكوين الكثير من مُحبي الفنون والثقافة في مصر والعالم العربي، وأغلب الجمهور مُرتبط بقوة بالأفلام السينمائية الغنائية.

وأضافت: بذلنا جهد كبير في إختيار الأغاني وأسلوب تقديمها لنتمكن من تحقيق متعة مُختلفة للجمهور، وأي مُطرب من الجيل الحالي يتمنى أن يكون له بصمة في السينما، وتمنت أن تعود الأفلام الغنائية مرة أخرى وتُتاح الفرصة لأجيال جديدة من الفنانين لتقديم أعمال جديدة راقية تُضاف لتاريخ السينما الحافل.

وأشار المايسترو ناير ناجي، قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني، إلى أن الأغاني التي سيتم تقديمها خلال الحفلات جرى إعادة توزيعها بصورة أوركسترالية مع الحفاظ التام على أصل وجوهر الموسيقى ودون أي إخلال فني بالأعمال المُقدمة.

وأضاف أن فكرة مُشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني في هذا الحفل الجماهيري تُحقق الكثير من المُتعة المُباشرة للجمهور الذي سيتعايش مع الموسيقي الحية والأصوات المُباشرة المميزة والأغاني الجميلة التي ارتبط بها عبر سنوات طويلة.

بدوره قال عماد صليبي، مدير الفعاليات في "مجموعة MBC": نشعر بالفخر أننا نُقدم هذه التجربة الجديدة ونحتفل بمُختارات من أبرز الأعمال الغنائية في التراث السينمائي العربي، والتحضير لهذا الحفل استغرق عدة أشهر ليخرج فى أفضل صورة، والسينما وأغانيها الشهيرة حاضرة في ذاكرة كل منا ونحن حريصون في "مجموعة MBC" على إقامة الحفلات بصورة تليق بتاريخ السينما المصرية العريق المُمتد لأكثر من مائة عام.

وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي واكب حفلات الهولوجرام لكوكب الشرق "أم كلثوم" شجعنا على استمرار إقامة الحفلات في قصر عابدين التاريخي، وأكد أن حفلات "صوت السينما" ستتجدد إقامتها في عدد من المُدن العربية خلال الفترات المُقبلة.

وفي سياق متصل، عبر أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة "RMC"، عن سعادته باستمرار التعاون مع "مجموعة MBC" بعد النجاح الكبير الذي تحقق في حفلات أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ.

وأوضح توفير كل الخدمات الفنية واللوجيستيه بصورة إحترافية، وقال أن الجمهور الذي سيحضر حفل "صوت السينما" سيلمس إطار مميز من التنظيم لتوفير أقصى فرصة للاستمتاع، وأن اختيار قصر عابدين جاء ليتناسب مع طبيعة الأجواء التي تُقدمها لنا الأغاني الخالدة في السينما المصرية.

يذكر أن "صوت السينما" مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية المحفورة في ذاكرتنا تكريماً لـ125 عامًا من أغاني الأفلام الناجحة، وستُقدم فيها مجموعة مُنتقاه من الأغاني الخالدة منها "عشانك يا قمر" لعبد الحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، و"قلبي دليلي" لليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هواه" لسعد عبد الوهاب من فيلم "علموني الحب".