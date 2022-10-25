الكرملين: لم نتخذ القرار بعد بشأن من سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لم تقرر بعد من سيمثل روسيا في القمة المقبلة لمجموعة العشرين.

وقال المتحدث، ردا على سؤال عما إذا كان يمكن أن يمثل روسيا رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، في حال قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم السفر لحضور القمة، "إن القرار في هذا الشأن لم يُتخذ بعد".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في بالي باندونيسيا في نوفمبر المقبل.

وأكدت وزيرة الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي، في وقت سابق، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشاركان في قمة مجموعة العشرين في بالي.

وأفادت مارسودي بأن وزارتها "تواصل تطوير الاتصالات مع رئيسي البلدين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الوضع العالمي الحالي غير مستقر". وشددت على أن الحكومة الإندونيسية بذلت قصارى جهدها لكي يكون بإمكان جميع الدول المدعوة المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية في 15-16 نوفمبر القادم.