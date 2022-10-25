في ضوء الاهتمام بتفعيل منظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر الحضاري ومتابعة التمدد العمراني والتصدى لكافة التعديات ومخالفات البناء بصورة مستمرة والاستيلاء علي أراضي الدولة والمساحات الزراعية وتنفيذ الازالة الفورية.

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبي، رئيس حي حلوان وبالتنسيق مع كريم عادل، مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية، والجهات المعنية بتنفيذ حملة إزالة بالموقع الكائن بمنطقة عزبة الوالدة، بحوض الديسة وحوض الجميزة، غرب حلوان، وفقا لنقاط المتغيرات المكانية للتعديات.

وأوضحت عبدالمنعم، أن الحملة شملت إزالة عدد ٢٥ نقطة متغيرات مكانية بالمواقع المذكورة تمثلت في أسوار ومباني من الطوب الابيض البلوك والطوب الأحمر والأعمدة والسلالم الخرسانية بدون سقف، مضيفة أنه تم إزالة تلك التعديات إزالة كليه حتي سطح الأرض بمساحة إجمالية ٣١٠٠ متر مربع، بما يعادل ١٧ قيراطا خارج المستهدف للموجة ٢٠.

وأشارت إلى أن الحملة بمعاونة الأجهزة المعنية والقوات الشرطية والسيد رئيس دورية قسم شرطة حلوان ومسئول جمعية حلوان للإصلاح الزراعي وتم عمل محضر إداري بقسم شرطة حلوان بما تم من مخالفات وأعمال الإزالة، مشيرة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع سعد دسوقي بجوار مدرسة الشمس بمنشية السلام بحلوان وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي والتنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة تنفيذ منظومة متكاملة لإزالة مخالفات نقاط المتغيرات المكانية ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على املاك الدولة ومن خلال أعمال الرصد المختلفة أولا بأول وتوفير اليات الاحداثيات المكانية لتواكب الأهداف التي وضعتها الدولة لرصد كل شبر عبر صور فضائية تحدد كافة التعديات والمخالفات بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين بأحياء المنطقة الجنوبية.

وشددت على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها مع تحديد خطة زمنية للانتهاء منها وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاحياء اثناء اعمال التنفيذ مع اعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام.

وجدير بالذكر، أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.