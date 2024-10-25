يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء للاتحاد من أجل المتوسط في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد، الإثنين المقبل، لمناقشة كيفية تعزيز عملية إصلاح الاتحاد التي بدأت عام 2023.

ويناقش الاجتماع سبل مواجهة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحًا، ولا سيما الوضع المقلق في الشرق الأوسط.

وسيوفر الحدث فرصة لتبادل الآراء حول كيفية معالجة هذه القضايا بشكل جماعي في مواجهة التوترات الإقليمية.

وتمت دعوة ممثلي الدول الأعضاء الـ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط إلى الحدث الذي سيرأسه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى جانب أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، بحضور ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

وسيستضيف المنتدى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا.

ويعقد المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط بعد مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي، الذي ينظمه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed).

والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.