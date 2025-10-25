تحذير من إعصار في جامايكا مع اقتراب العاصفة المدارية ميليسا واحتمال فيضانات كارثية

أصدر خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة تحذيرا من إعصار في جامايكا مع اقتراب العاصفة المدارية "ميليسا" التي تهدد بتسبب فيضانات كارثية في مناطق البحر الكاريبي الشمالية.

ويعني تحذير الإعصار أن المنطقة يتوقع أن تشهد رياحا بسرعة لا تقل عن 74 ميلا في الساعة (119 كيلومترا في الساعة) خلال الساعات الـ36 المقبلة.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة بطيئة الحركة إلى هطول أمطار غزيرة جدا على جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان حتى يوم الاثنين، مع احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية تهدد الحياة، قد تصل فيها كميات الأمطار إلى نحو 35 بوصة (89 سنتيمترا).