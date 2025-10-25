مؤمن سليمان: شائعة وفاتي سخيفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استنكر مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للزمالك، والحالي لفريق الشرطة العراقي ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن وفاته.

كتب سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء الجمعة "يا جماعة هذه شائعة سخيفة، أنا في المطار، وفي طريقي للعودة إلى بغداد، وأشكركم على الاهتمام بي".

وخسر فريق الشرطة أمام أربيل بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي، ليتجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط، ويتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب.

وتتبقى للشرطة مباراة مؤجلة، بينما يعتلي أربيل الصدارة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

وفي يوم الثلاثاء الماضي تعرض الشرطة العراقي لخسارة ثقيلة على ملعبه أمام اتحاد جدة بنتيجة 1-4 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.