أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد.

ويحل برشلونة ضيفًا مساء غدٍ، الأحد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة الغد، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين فقط، خلف منافسه ريال مدريد، صاحب الصدارة.

وشهدت القائمة غياب البرازيلي رافينيا، بعدما تأكد غيابه بسبب انتكاسة في رحلة تعافيه من الإصابة، بالإضافة لكل من مارك أندريه تير شتيجن وخوان جارسيا، بالإضافة لكل من روبرت ليفاندوفسكي، داني أولمو وبابلو جافي.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني، دييجو كوشين وإيدير آلاير.

خط الدفاع: ألخياندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جول كوندي، إريك جارسيا، جوفري تورينتس وتشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال ودرو فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني باردجي وأنطونيو فيرنانديز.