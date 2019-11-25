وزير الدفاع الأمريكي يقيل وزير البحرية

وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر يتحدث بعد أداء القسم رسميا في مكتب وزير الدفاع. صورة من أرشيف رويترز.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأحد أن وزير الدفاع مارك اسبر طلب من وزير البحرية الأمريكية الاستقالة بعد مزاعم بأنه قدم اقتراحًا سريًا إلى البيت الأبيض لحل القضية المثيرة للجدل المتمثلة في اتهام عنصر بالقوات الخاصة بالبحرية بارتكاب جرائم حرب في العراق.

وقال البنتاجون في بيان إن اسبر طلب من وزير البحرية ريتشارد سبنسر ان يتقدم باستقالته بسبب "افتقاره للصراحة" في التعامل مع قضية عنصر القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية إدوارد جالاجر.

وتمت تبرئة جالاجر هذا العام من اتهامات بإطلاق النار على مدنيين، وقتل أسير من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والتهديد بقتل رفاقه خلال عملية انتشار عام 2017.

لكنه أدين بتصوير نفسه مع جثة، في قضية شهدت التفاف العديد من أعضاء الحزب الجمهوري حول جالاجر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي إنه لن يسمح للبحرية بتخفيض رتبة جالاجر بالقوات الخاصة، وهي واحدة من قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، بعد أن قالت البحرية إنها تراجع الأمر.

وقال البيان إن الدعوة لاستقالة سبنسر جاءت بعد أن علم البنتاجون أنه قدم اقتراحًا خاصًا إلى البيت الأبيض لإعادة رتبة جالاجر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إن اقتراح سبنسر الخاص يتناقض مع تصريحاته العلنية وأن إسبر فقد "الثقة " به.

وكان سبنسر قد اختلف مع ترامب علناً بشأن تعامله مع قضية جالاجر.