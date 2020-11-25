رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، الاعتداء الذي وصفته باليائس والجبان، الذي قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.



وقالت الرابطة، في بيان لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى -أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء- "إن هذه المليشيات الإرهابية تواصل توجيه إجرامها، نحو المدنيين والأهداف المدنية والبنى التحتية وتنتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، إمعاناً منها في الشر والإجرام المتأصل في أيدولوجيتها الطائفية وممارساتها الهمجية".



وأكد الأمين العام باسمه وباسم مجالس وهيئات ومجامع الرابطة العالمية، مشمولة بمنسوبيها من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي، الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



ونوه بيان الرابطة بالجهود التي يضطلع بها التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية وهو ما كبَّد الحوثيين خسائر فادحة وقطع الطريق على المطامع الطائفية الداعمة لها.