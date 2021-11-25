«سبوتيفاي» تكشف عن نتائج مبادرة «صوتك» لدعم الفنانات الصاعدات

أعلنت Spotify، أكبر منصة للبث الصوتي في العالم، اليوم الأربعاء، عن كشف حساب لمبادرة "صوتك" التي أطلقها منذ عام وتحديدا في نوفمبر 2020، وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الفنانات الصاعدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاحتفاء بموسيقاهن وذلك بعد بحث عميق أجرته المنصة عن المشاركة النسائية في مجال الموسيقى والذي كشف عن نقص تمثيلهنّ في المجال.



وبعد مرور عام على هذا الإطلاق، يلقي Spotify الضوء على تأثير المبادرة على الفنانات العربيات الصاعدات وذلك في إطار سعيه المتواصل إلى تعزيز المساواة ودعم النساء في مجال الموسيقى.

وضمّ فريق المنصة الموسيقي إلى الآن أكثر من 170 فنانة صاعدة إلى قائمة أغاني "صوتِك" الرسمية.

وتعكس هؤلاء الفنانات تنوّع المواهب النسائية في المنطقة وأبرز الأصوات العربية المنتشرة حول العالم حيث أصبحت أغاني فنانات "صوتِك" مسموعة في أكثر من 70 سوقاً وذلك بفضل المعجبين الذين استمعوا إلى قائمة أغاني "صوتك" على Spotify والتي تتضمن مجموعة من أغاني الفنانات العربيات الصاعدات.

وتعدّ الولايات المتحدة والمغرب ومصر والمملكة العربية السعودية والجزائر أبرز الدول التي تستمع إلى قائمة أغاني "صوتِك".

وسجّلت المغنية والمؤلفة الإماراتية ألماس، النجمة الصاعدة التي تمثل جيلاً جديداً من النساء في المنطقة، زيادة بنسبة 7.5 % في بثّ أغانيها منذ انضمامها إلى مبادرة "صوتِك"، ويظهر أداؤها اللافت لأغنية إكسبو الرسمية أنها ستكون من الفنانات الواعدات في عام 2022.

كثفت فنانات "صوتِك" نشاطهن في إنتاج الموسيقى وتقديم أداء استثنائي خلال العام الماضي، وقد أمتعت مغنية الراب المصرية - المغربية Perrie الجمهور بصوتها حيث احتلت أغنية MAMLAKA، التي شاركت في أدائها مؤخراً مع أبي يوسف مركزاً ضمن قائمة أفضل 50 أغنية في مصر.

وكجزء من الدعم المستمر الذي تقدمه المبادرة للأصوات النسائية، تتعاون حالياً النجمة العربية لطيفة، عرابة "صوتِك"، مع الفنانة التونسية سيرين ميلاد في أغنية جديدة ستصدر قريباً.

وتعليقاً على التعاون، قالت سيرين ميلاد: "أتاح لي الانضمام إلى مبادرة "صوتِك" الكثير من الفرص ومن بينها العمل مع الفنانة لطيفة التي أعتبرها مثالاً يحتذى به منذ طفولتي، والتي أشعر بحماسة كبيرة للعمل معها.

ومن جانبها، قالت لين فتوح، مديرة التسويق في Spotify الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "أطلقنا مبادرة "صوتِك" العام الماضي لإلقاء الضوء على أبرز الأصوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونشر الوعي حول قلّة تمثيلها في قطاع الموسيقي، وربطها بالمعجبين الحاليين والجدد في كافة أنحاء العالم، ومع دمج مبادرة "صوتِك" في برنامج EQUAL، نعمل على إعداد خطط أهمّ وأكثر جرأة لفناناتنا الصاعدات العام المقبل.