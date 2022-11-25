 اللجنة الدولية لشؤون المفقودين: أكثر من 15 ألف شخص فُقدوا خلال الحرب في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اللجنة الدولية لشؤون المفقودين: أكثر من 15 ألف شخص فُقدوا خلال الحرب في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 12:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 12:54 ص

قال مسؤول في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، اليوم الخميس، إن أكثر من 15 ألف شخص فُقدوا خلال الحرب في أوكرانيا.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم أن اللجنة -التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وتأسست في أعقاب حروب البلقان في التسعينيات- قد افتتحت مكتباً لها في العاصمة الأوكرانية كييف في شهر يوليو الماضي؛ لمساعدة أوكرانيا على توثيق وتعقب الأشخاص المفقودين.
ونقلت الشبكة عن "ماثيو هوليداي"، مدير برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في أوروبا، قوله: إنه "من غير الواضح عدد الأشخاص الذين تم نقلهم قسراً أو المحتجزين في روسيا أو الذين لا يزالون على قيد الحياة ومنفصلين عن أفراد عائلاتهم أو ماتوا ودُفنوا في مقابر مؤقتة".

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