استهل شباب بلوزداد الجزائري مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للبطولة.

وتقدم شباب بلوزداد في الدقيقة العاشرة عن طريق عبد الرؤوف بن غيث، قبل أن يضيف زميله عبد الرحمن مزيان الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقةالرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل لمين جالو الهدف الثالث لشباب بلوزداد.

ويلتقي الأهلي، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، مع ضيفه ميدياما الغاني غدا السبت، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.