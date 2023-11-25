الفلبين وأستراليا تطلقان نشاطا تعاونيا بحريا

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم السبت، أن بلاده أطلقت نشاطا تعاونيا بحريا مع أستراليا، كجزء من شراكتهما الاستراتيجية.



وقال ماركوس، في منشور له على موقع "إكس": "اليوم يصادف إطلاق النشاط التعاوني البحري بين قواتنا المسلحة وقوات الدفاع لشريكتنا الاستراتيجية، أستراليا"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.



يأتي هذا التطور، بعد التوقيع على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين ماركوس ورئيس وزراء أستراليا، أنتوني البانيز في قصر "مالاكانيان" في مانيلا في الثامن من سبتمبر الماضي.



وذكر الرئيس الفلبيني، أن النشاط التعاوني البحري بين القوات المسلحة الفلبينية وقوات الدفاع الأسترالية، سيدعم إمكانية التشغيل البيني الثنائي البحري للبلدين.



وتابع "نسعى لتعزيز إمكانية التشغيل البيني الثنائي في الأمن البحري والبروتوكولات القائمة ودعم الكفاءة وتعزيز التعاون الوثيق بين قوات المسلحة لبلدينا".