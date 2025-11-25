إعلان تأسيس اتحاد كرة القدم للساق الواحدة في مصر

أكد محمد عادل حسني، رئيس اتحاد كرة القدم للساق الواحدة، اعتماد إجراءات تأسيس الاتحاد رسميًا لتشكيله الحالي، ليكون كيانًا رياضيًا رسميًا يهدف إلى دعم وتمكين اللاعبين من ذوي الهمم من الساق الواحدة، وتطوير اللعبة في مصر، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية والتمثيل الرياضي محليًا ودوليًا.

وأضاف حسني أن الهدف الرئيسي من تأسيس الاتحاد يأتي في إطار الإيمان بحق الجميع في ممارسة الرياضة، وبناء منظومة احترافية تتيح للرياضيين فرصًا عادلة في التدريب، والمنافسة، والرعاية، سواء للاعبين الأسوياء أو ذوي الهمم.

وتابع أن التوجهات السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائمًا إلى الدمج وعدم التفرقة بين جميع الرياضيين، أسوياء كانوا أو ذوي همم.

واعتمد الاجتماع التأسيسي، الذي عقد يوم 15 نوفمبر الجاري، تشكيل مجلس الإدارة. وحضر الاجتماع حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وممثلو الهيئات المشاركة في التأسيس، والتي تضم 6 أندية أعضاء الجمعية العمومية الحالية، وهي: الهدف طنطا، السلام طنطا، العزيمة الإسماعيلية، الإيمان سوهاج، الإيمان القاهرة، والدرنجات الدلتا.

تشكيل مجلس الإدارة:

رئيس الاتحاد: محمد عادل حسني

نائب الرئيس: سارة سمير

أمين الصندوق: خالد عبد الحفيظ

الأعضاء:

الفنانة لقاء سويدان

شيرين محفوظ

الإعلامي عمر ربيع ياسين

جلال الشيخ

ياسر الملاح

حسن شريف

أهداف الاتحاد خلال الفترة المقبلة:

إطلاق منظومة مسابقات وبطولات محلية معتمدة من الاتحاد الدولي.

تأسيس منتخبات وطنية قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.

توفير برامج تدريب وتأهيل للحكام والمدربين واللاعبين.

بناء شراكات مع مؤسسات رياضية، حكومية ومجتمعية لدعم الرياضة البارالمبية في مصر.

وأكد مجلس الإدارة أن تأسيس الاتحاد يمثل خطوة وطنية وإنسانية تهدف إلى ترسيخ قيم الدمج والإلهام والقدرة على التحدي، وفتح أبواب المشاركة أمام كل من يرغب في دعم هذا المشروع الرياضي الواعد.