قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن المحافظة نسقت مع أجهزة الدولة، لتوفير الدعم اللوجستي للجان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي بدأت اليوم، مضيفًا أن أكثر من 8مليون و621 ألف مواطن بالمحافظة لهم حق التصويت.

وأضاف خلال تغطية قناة «الحياة»، لانتخابات مجلس النواب 2025، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مرتبطة بغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، بهدف متابعة سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية، مسئولة عن متابعة ودعم اللجان الانتخابية، وأن مندوبيها يتواجدون أمام هذه المقرات، للإبلاغ عن أي حوادث كانقطاع التيار الكهربائي وغيرها، مشددًا على أن الجهاز لا يتدخل فيما يتعلق بالعملية الانتخابية من مشاكل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسئولة بسلطتها على التعامل معها.

وعلى صعيد أخر، أوضح محافظ القاهرة، أن المرشحين والأحزاب قاموا بإزالة اللوحات الإعلانية والانتخابية من محيط اللجان وشوارع القاهرة، باستثناء بعض اللوحات الكبيرة التي تحتاج وقتًا لإزالتها، قائلًا: "المحافظة مشالتش ولا يافطة.. والناس التزمت وشالت".

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب هم ممثلي الشعب، مضيفًا: "أنا بشكل شخصي عندي قناعة بدور مجلس النواب ومجلس الشيوخ أيضًا".

وأكد أن مكتبه مفتوح لاستقبال أعضاء البرلمان في أي وقت، بالإضافة للاجتماعات الدورية التي يجريها معهم، مضيفًا أنه يلتقي بأعضاء مجلس الشيوخ في اجتماع واحد، بينما يلتقي بالنواب في اجتماعين لأن المحافظة مقسمة لأربع مناطق "كل منطقتين في اجتماع".

وبدأ المصريون بالداخل الإثنين، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساء.