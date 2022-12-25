احتدام القتال في أوكرانيا للسيطرة على بلدة باخموت شرقي البلاد

يكافح الجنود الروس للسيطرة على بلدة باخموت في شرقي أوكرانيا، لكن مقاتلي كييف ألحقوا "خسائر فادحة" في صفوف القوات الروسية، حسبما قال متحدث عسكري أوكراني.

وقال المتحدث باسم قوات شرق أوكرانيا، سيرهي تشيرفاتكو، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 50 جنديا روسيا قتلوا، وأصيب 80 آخرون منذ يوم أمس السبت فقط. ولم يتسن التحقق من الأرقام من جهة مستقلة.

وتعتبر باخموت نقطة حاسمة على طول الجبهة في شرق أوكرانيا، حيث إن أي اختراق هناك سيسمح للقوات الروسية بالتقدم أكثر خلف الخطوط الأوكرانية.

وحول المقاتلون الأوكرانيون البلدة إلى قلعة محصنة في محاولة للدفاع عنها.

من ناحية أخرى، قال رئيس إدارة منطقة لوجانسك، سيرهي هيداي، إنه إلى جانب القوات الروسية النظامية، فشلت هجمات مرتزقة مجموعة فاجنر ومقاتلي الشيشان الذين أرسلهم زعيم الجمهورية رمضان قديروف، على باخموت.

وقال هيداي على تليجرام: "أرادوا أن يظهروا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يمكنهم القيام به.. لكنهم حتى الآن يفقدون آلاف الجنود التي ستظل هناك إلى الأبد".