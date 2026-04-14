المستشار الألماني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا في طريقها للانضمام الاتحاد الأوروبي.

وخلال المشاورات المشتركة بين الحكومتين الألمانية والأوكرانية في برلين، والتي شارك فيها أيضًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار ميرتس، قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "تدعم ألمانيا هذا الهدف، حتى وإن كان كلانا يعلم لا نستطيع تحقيقه بشكل كامل على المدى القصير".

وأضاف ميرتس، أن انضمام أوكرانيا "سيكون خطوة مهمة على الصعيد الاستراتيجي لمزيد من الأمن والازدهار في أوروبا".

وأكد المستشار، أن الحكومة الألمانية تشجع أوكرانيا على "المضي قدمًا بشكل أكبر في تنفيذ الإصلاحات داخل البلاد، لا سيما في مجالات مثل مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون".

وقال ميرتس، إن "هذا الجهد يستحق العناء، وكل خطوة إضافية في هذا الاتجاه هي خطوة جديدة نحو أوروبا.. وأود أن أؤكد ذلك بشكل خاص لما فيه مصلحة مشتركة بين أوروبا وأوكرانيا".

وجرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز إعادة الإعمار وزيادة قدرة الصناعة على الصمود.