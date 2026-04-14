ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع النفط في تعاملات اليوم

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات صباح اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين تراجعت أسعار النفط مع تزايد الآمال في استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بما يجنب الاقتصاد العالمي سيناريوهات سيئة.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.7% بعد ارتفاعه أمس ليقترب من مستوياته المرتفعة قبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يوم 28 فبراير الماضي.

وأصبح المؤشر، الآن أقل بنسبة 6ر0% فقط عن مستواه القياسي، في حين يتجه نحو تسجيل تاسع ارتفاع يومي خلال أخر 10 أيام تداول.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 172 نقطة أي بنسبة 0.4% بحلول الساعة العاشرة ونصف بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.2%.

جاء ارتفاع الأسهم الأمريكية في تعاملات الصباح، بعد ارتفاع أسواق الأسهم في أغلب دول العالم اليوم، في ظل توقعات بعودة محتملة للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وساعدت هذه التوقعات أيضا في خفض أسعار النفط، الذي تضررت عمليات إنتاجه ونقله بشدة أثناء الحرب.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3.5% إلى 95.91 دولارا للبرميل، لكنه مازال أعلى كثيرا من مستواه قبل نشوب الحرب وكان في حدود 70 دولارا، لكنه أقل كثيرا من أعلى مستوياته منذ بداية الحرب وكان 119 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه فإن الأمل في تحسن الموقف سرعان ما يتحول إلى شكوك في أسواق المال منذ بداية الحرب وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في هذه الأسواق ليس فقط من يوم إلى آخر وإنما من ساعة إلى أخرى أثناء التداول.

ويعود جزء كبير من هذه التوترات إلى الموقف في مضيق هرمز بالخليج العربي والذي يمر منه حوالي خمس إمدادات الطاقة العالمية.