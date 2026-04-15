 سي إن إن: من المتوقع أن يقود فانس الوفد الأمريكي في جولة مفاوضات أخرى مع إيران
الأربعاء 15 أبريل 2026 1:47 ص القاهرة
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 1:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 1:07 ص

من المتوقع أن يقود نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، في حال أسفرت المفاوضات عن عقد لقاء مباشر جديد قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن) عن مصادر مطلعة على المحادثات.

كما يتوقع أن يشارك في أي اجتماع محتمل كل من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، اللذان قادا اتصالات دبلوماسية منذ ما قبل اندلاع الحرب، وفق المصادر نفسها.

وذكرت المصادر أن ترامب كلف مستشاريه الثلاثة الكبار بالبحث عن مخرج دبلوماسي للحرب، ولا يزال يثق بهم لتنفيذ هذا الدور، حيث تواصل فانس وويتكوف وكوشنر مع الجانب الإيراني ومع وسطاء خلال الأيام التي أعقبت جلسة المفاوضات المكثفة التي استمرت 21 ساعة يوم السبت الماضي، في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق.

وأفادت شبكة سي إن إن سابقا بأن مسؤولي إدارة ترامب يناقشون داخليا تفاصيل عقد اجتماع ثان محتمل، رغم أنه لم يتضح حتى مساء الثلاثاء ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد بالفعل.

