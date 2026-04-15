 محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أبريل 2026 1:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 1:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 1:00 ص

 قالت المحامية العامة عن رجل متهم بإلقاء عبوة حارقة على منزل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي" سام ألتمان إن موكلها يعاني من التوحد وكان يمر بـ "أزمة صحة نفسية حادة".
وقالت دايموند وارد نائبة المحامي العام في سان فرانسيسكو  إن دانيال مورينو-جاما واجه اتهامات مبالغ فيها من قبل المدعين العامين.
وهو يواجه تهما تشمل الشروع في القتل.
وتابعت وارد: "هذه القضية هي جريمة ضد الممتلكات، في أفضل الأحوال".
وأضافت أن المدعين العامين بالغوا في اتهام مورينو-جاما للتزلف لألتمان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه أي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك