محكمة استئناف تأمر قاضيا بإنهاء تحقيق بشأن ازدراء المحكمة ضد إدارة ترامب

قضت هيئة منقسمة في محكمة استئناف، اليوم الثلاثاء، بأنه يتعين على قاض فيدرالي إنهاء تحقيقه "التطفلي" في ازدراء المحكمة، ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم الامتثال لأمر يقضي بإعادة طائرات كانت تقل مهاجرين فنزويليين إلى السلفادور العام الماضي.

وجاء في رأي الأغلبية في هيئة محكمة الاستئناف بدائرة العاصمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، أن رئيس المحكمة جيمس بوزبيرج أساء استغلال سلطته التقديرية من خلال المضي قدما في إجراءات ازدراء جنائية تتعلق برحلات الترحيل في مارس 2025.

وكتبت القاضية نيومي راو في رأي الأغلبية، أن إدارة الرئيس ترامب لها حق "واضح لا جدال فيه" لإنهاء إجراءات الازدراء.