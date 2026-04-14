 محكمة استئناف تأمر قاضيا بإنهاء تحقيق بشأن ازدراء المحكمة ضد إدارة ترامب
الثلاثاء 14 أبريل 2026 6:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

محكمة استئناف تأمر قاضيا بإنهاء تحقيق بشأن ازدراء المحكمة ضد إدارة ترامب

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:01 م

قضت هيئة منقسمة في محكمة استئناف، اليوم الثلاثاء، بأنه يتعين على قاض فيدرالي إنهاء تحقيقه "التطفلي" في ازدراء المحكمة، ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم الامتثال لأمر يقضي بإعادة طائرات كانت تقل مهاجرين فنزويليين إلى السلفادور العام الماضي.

وجاء في رأي الأغلبية في هيئة محكمة الاستئناف بدائرة العاصمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، أن رئيس المحكمة جيمس بوزبيرج أساء استغلال سلطته التقديرية من خلال المضي قدما في إجراءات ازدراء جنائية تتعلق برحلات الترحيل في مارس 2025.

وكتبت القاضية نيومي راو في رأي الأغلبية، أن إدارة الرئيس ترامب لها حق "واضح لا جدال فيه" لإنهاء إجراءات الازدراء.

 

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك